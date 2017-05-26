Порошенко заявил, что Россия "бросила вызов" Черноморскому региону

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Крыма в состав России является вызовом для всего Черноморского региона. Об этом он рассказал во время церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе, сообщает УНИАН.

По утверждению Порошенко, Россия "подорвала все устои" мирового и регионального порядка.

"Такая политика Кремля является… вызовом не только суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства, это вызов глобальной безопасности, вызов Турции, вызов для всех черноморских стран", — заявил украинский президент.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".