В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Эстонии

МИД РФ О ВЫСЫЛКЕ ДВУХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ИЗ ЭСТОНИИ: ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ И НИЧЕМ НЕ ОБОСНОВАННЫЙ АКТ, КОТОРЫЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА