В Египте генпрокурор поручил МВД установить личности напавших на автобус

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек поручил Управлению национальной безопасности и МВД "как можно скорее установить личности исполнителей вооруженного нападения на автобус, перевозивший коптов (египетских христиан) из Бени-Суэйфа в провинции Эль-Минья", сообщает египетское издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Он также распорядился провести самое тщательное расследование инцидента и принял решение о направлении экспертов управления криминалистики для обследования места происшествия.

Неизвестные на трех внедорожниках в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами, а также микроавтобус и небольшой грузовик. Всего в атаке принимали участие десять человек, лица которых были скрыты масками.

Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа.

По последним официальным данным погибли 26 человек, еще 23 ранены. Коптские представители сообщают о 35 погибших. По информации СИМ, среди пассажиров автобуса было много детей.

В связи с нападением, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси собирает экстренное заседание Национального совета по безопасности. Египетские спецслужбы сообщают, что перекрыли все выезды из провинции Эль-Минья, выставлены дополнительные наряды.