Большинство погибших при атаке на христиан в Египте - дети, сообщили СМИ

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Поездка христин-коптов в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта, трагически закончившаяся нападением террористов и гибелью более 25 человек, была организована специально для детей.

Как сообщает сайт египетской газеты "Аль-Фаджр" со ссылкой на неназванного представителя Коптской церкви, в результате атаки вооруженных бандитов, обстрелявших из автоматов автобус с экскурсантами, только трое из находившихся в нем детей не пострадали.

"Это регулярная поездка, которая организуется время от времени. Всегда известно о времени выезда автобуса и о том, что выезжает утром… В экскурсии участвовали около 40 детей, с ними как правило едет только один воспитатель из церкви", — приводит издание слова источника.

Неизвестные на трех автомашинах в пятницу утром обстреляли из автоматов автобус с христианами-коптами. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта.

Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, вместе с автобусом (где находились дети) также следовал микроавтобус со взрослыми и джип, в котором также могли быть пассажиры.

По последним официальным данным погибли 26 и пострадали 23 человека. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство — дети.

Ajax Islamists kill Copts in Egypthttps://t.co/tmT563vx63 — Luciana (@Lucianabasem) 26 мая 2017 г.

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