Большинство погибших при атаке на христиан в Египте - дети, сообщили СМИ

КАИР, 26 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Поездка христин-коптов в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья на юге Египта, трагически закончившаяся нападением террористов и гибелью более 25 человек, была организована специально для детей.
"Это регулярная поездка, которая организуется время от времени. Всегда известно о времени выезда автобуса и о том, что выезжает утром… В экскурсии участвовали около 40 детей, с ними как правило едет только один воспитатель из церкви", — приводит издание слова источника.
Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, вместе с автобусом (где находились дети) также следовал микроавтобус со взрослыми и джип, в котором также могли быть пассажиры.
По последним официальным данным погибли 26 и пострадали 23 человека. Коптские представители сообщают о 35 погибших, большинство — дети.
Ajax Islamists kill Copts in Egypthttps://t.co/tmT563vx63— Luciana (@Lucianabasem) 26 мая 2017 г.