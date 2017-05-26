Посольство России в Эстонии не комментирует информацию о высылке дипломатов

ТАЛЛИН, 26 мая — РИА Новости. Посольство России в Эстонии не комментирует информацию о высылке двух российских дипломатов, сообщил РИА Новости в пятницу советник посольства Евгений Верлин.

Ранее портал Delfi со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандру Камилову сообщил, что эстонские власти предписали генконсулу в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну.

"Посольство пока не комментирует ситуацию", — сказал Верлин.