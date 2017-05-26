Посольство России в Эстонии не комментирует информацию о высылке дипломатов
15:4626.05.2017
(обновлено: 15:50 26.05.2017)
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ТАЛЛИН, 26 мая — РИА Новости. Посольство России в Эстонии не комментирует информацию о высылке двух российских дипломатов, сообщил РИА Новости в пятницу советник посольства Евгений Верлин.
Ранее портал Delfi
со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандру Камилову сообщил, что эстонские власти предписали генконсулу в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну.
"Посольство пока не комментирует ситуацию", — сказал Верлин.