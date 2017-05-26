Эстонские власти предписали российским дипломатам покинуть страну

ТАЛЛИН, 26 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну. Об этом сообщает портал Delfi.

"По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует", — говорится в сообщении.

В посольстве России в Эстонии информацию о высылке дипломатов комментировать также отказались.

Российский МИД назвал решение Таллина "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом" и пообещал ответить на него.