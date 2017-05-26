В Таиланде вор обокрал 82 буддийских монастыря за 11 месяцев

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Гражданин Таиланда, освобожденный из заключения в прошлом году, арестован полицией провинции Удон Тхани на северо-востоке страны по обвинению в кражах в 82 буддийских монастырях в этой провинции, совершенных за последние 11 месяцев, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Ранее мужчина уже совершал кражи в монастырях, за что был в 2013 году осужден на пять лет тюрьмы. В 2016 году он был освобожден по амнистии, сообщает издание.

Вор взламывал двери монашеских келий по утрам, когда монахи совершают обход паствы, собирая подаяние, или просто открывал их, так как монахи редко запирают двери даже в свое отсутствие. Его добычей становились чаще всего наличные деньги и буддийские амулеты, стоимость которых в Таиланде иногда бывает очень высокой.

При аресте у мужчины в доме полицейские обнаружили 200 амулетов, 70 из которых были украдены несколько дней назад у монаха, подавшего после кражи заявление в полицию. Общая стоимость только этих 70 амулетов оценена в 5,5 тысячи долларов, сообщает газета. Также во дворе дома стояли два мотоцикла без госномеров, которые вор украл для использования в монастырских кражах, три сотовых телефона и ноутбук, говорится в сообщении. Как отмечает газета, сам "монастырский вор" считает себя буддистом. На допросе он несколько раз повторял, что крал именно деньги и амулеты, а не такие важные предметы буддийского культа, как чаши для подаяния или статуи Будды.