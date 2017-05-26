Тиллерсон признал ответственность США в утечках секретной информации

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудил утечки в СМИ секретных данных о расследовании теракта в Манчестере и заявил, что США несут полную ответственность за произошедшее, передает агентство Рейтер.

"Мы берем на себя полную ответственность за это, и мы, конечно, сожалеем о случившемся", — заявил Тиллерсон. Он также выразил надежду, что тесные отношения в сфере безопасности между двумя странами не пострадают от произошедшего.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте просочилась в американскую прессу. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что потребовал от Минюста расследовать утечки и наказать виновных.

Позднее агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда написало, что Британия возобновила обмен разведывательными данными с США по расследованию теракта в Манчестере, получив новые гарантии от партнеров.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала возмутительным появление в СМИ фрагментов секретной информации по расследованию теракта в Манчестере. Премьер-министр Тереза Мэй пообещала довести позицию Лондона по этому поводу до Трампа.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).