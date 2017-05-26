Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Готье Дестне, супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, во время саммита НАТО в Брюсселе позировал для фото вместе с женами лидеров стран альянса.

Как сообщает Daily Mail , съемка велась в дворце-резиденции бельгийской королевской фамилии в брюссельском районе Лакен.

Беттель и Дестне поженились в 2015 году, после того как власти Люксембурга разрешили однополым парам заключать браки и усыновлять детей.

Саммит НАТО состоялся 25 мая в Брюсселе. Члены альянса обсудили усиление борьбы с терроризмом и распределение финансового бремени.