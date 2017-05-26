На Сицилии сделали мороженое в честь Трампа перед саммитом G7

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Таормине

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Кафе-мороженое в сицилийском городе Таормина, где проходит встреча "Большой семерки" (G7), запустило к открытию саммита продажу специального мороженого в честь президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Десерт, который сицилийская джелатерия (кафе-мороженое — ред.) назвала The Trump Cup, состоит из трех шариков мороженого – красного, синего и белого. Эти цвета символизируют флаг США.

Мороженое украшают сахарные волокна ярко-оранжевого или желтого цвета, которые напоминают о прическе американского президента. Кроме того, в десерте есть миндаль и земляника.

Встреча "Большой семерки" проходит в городе Таормина в пятницу. В ней принимают участие руководители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии. По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, нынешний саммит G7 будет самым сложным за многие годы из-за различий в подходах лидеров стран по многим вопросам.