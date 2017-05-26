От встречи G7 не надо ждать серьезных решений, считает глава "Лиги Севера"

РИМ, 26 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини выразил скептицизм в отношении возможности принятия серьезных решений на саммите G7 в сицилийской Таормине, особенно по миграционной проблеме.

"В эти часы в Италию по морю прибывают еще 3 тысячи потерявших надежду людей. И пока эти в Таормине болтают, кооперативы и мафия делают деньги. Думаю, что от болтунов в Таормине мало чего можно ожидать. Мы будем вынуждены делать все самостоятельно", — заявил известный политик, выступая в пятницу на предвыборной манифестации в административном центре Сицилии — Палермо.

Только за последние двое суток, по данным береговой охраны Италии, в Средиземном море были спасены около 4,5 тысячи мигрантов, которые будут доставлены в различные итальянские порты, прежде всего, на Сицилию.

Накануне открытия встречи в Таормине премьер-министр Италии Пало Джентилони, общаясь с журналистами в Брюсселе, признал, что дискуссия между участниками встречи саммита G7 не будет простой.

"В Таормине произойдет сопоставление позиций по темам, которые касаются всего человечества, таким как изменения климата, торговля, миграция, отношения с Африкой. Это не будет простой разговор, но Италия, принимающая саммит, постарается сделать его полезным и способным сблизить позиции", — заявил итальянский премьер.

Салвини не в первый раз резко критикует позицию руководства ЕС и правительства Италии по миграционной проблеме. Выступая в начале мая на Сицилии, он заявил, что "имеет место очевидная попытка этнической замены одних народов другими". По его словам, это организованная миграция, нацеленная на то, чтобы "заменить итальянский народ другими народами, итальянских трудящихся другими трудящимися".

Лидер "Лиги Севера" заявил тогда также, что ответственность за организацию нынешнего миграционного кризиса несут люди, подобные американскому финансисту Джорджу Соросу.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.