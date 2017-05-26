В Тунисе суд провел первое слушание по теракту на курорте Эль-Кантауи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Суд в Тунисе провел в пятницу первое открытое слушание по делу о теракте, произошедшем в июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи, передает агентство Франс Пресс.

Перед судом предстали 33 обвиняемых. Из них шестеро — это полицейские, которых обвиняют в том, что они не помогли людям, находящимся в опасности. Остальные ответчики — граждане Туниса, которые, как сообщила прокуратура, обвиняются в совершении преступлений террористического характера, убийстве и "сговоре против безопасности государства".

В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии. После этого в стране был введен режим ЧС.

Ответственность за все нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).