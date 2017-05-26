Ассанж ответил на просьбу президента Эквадора не вмешиваться в дела страны

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал, что доказательства наличия коррупции в Эквадоре будут опубликованы в случае их обнаружения.

Ранее новый президент Эквадора Ленин Морено обратился к Ассанжу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

"Эквадорцы могут быть уверены, что если WikiLeaks получит доказательства коррупции в Эквадоре, они будут опубликованы", — написал он в своем микроблоге Twitter.