Ассанж ответил на просьбу президента Эквадора не вмешиваться в дела страны

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал, что доказательства наличия коррупции в Эквадоре будут опубликованы в случае их обнаружения.
Ранее новый президент Эквадора Ленин Морено обратился к Ассанжу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику страны.
"Эквадорцы могут быть уверены, что если WikiLeaks получит доказательства коррупции в Эквадоре, они будут опубликованы", — написал он в своем микроблоге Twitter.
Assange responds to claims that he is not allowed "to talk about the politics of any country, let alone [Ecuador]"https://t.co/mNzxYBYgUA— WikiLeaks (@wikileaks) 26 мая 2017 г.