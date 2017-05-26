Президент Эквадора попросил Ассанжа не вмешиваться в политику страны

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый президент Эквадора Ленин Морено обратился к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику страны, сообщает газета Prensa.

По данным издания, Морено "уважительно" попросил Ассанжа "не вмешиваться ни в политику Эквадора, ни в политику дружественных стран".

"Его положение не позволяет ему говорить о политике стран, особенно нашей", — приводит издание слова президента.

В ответ Ассанж написал в своем Twitter, что WikiLeaks опубликует доказательства коррупции в Эквадоре, если получит их.

Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая. Второй тур выборов в стране прошел 2 апреля, Морено победил с результатом 51,07 процента голосов избирателей.

Президентские выборы в Эквадоре напрямую касались Джулиана Ассанжа, который получил убежище в посольстве страны в Лондоне. Главный конкурент Морено на выборах Гильермо Лассо неоднократно говорил, что в случае его победы основателю WikiLeaks пришлось бы покинуть здание дипмиссии.

На прошлой неделе прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Несмотря на это, основатель WikiLeaks остается в посольстве Эквадора: полиция Лондона предупредила, что ордер на его арест, выданный Вестминстерским магистратским судом, по-прежнему действует.