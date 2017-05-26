В Турции глава комиссии по расследованию мятежа раскритиковал разведку

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Разведка, которая не сумела заранее получить информацию о готовящейся попытке переворота в Турции в июле прошлого года, не отвечает требованиям государства, заявил глава комиссии парламента Турции по расследованию попытки переворота Решат Петек.

"Турецкая разведка, действующая как в стране, так и за рубежом, не отвечает требованиям государства. Необходимо устранить проблемы и недостатки в деятельности разведывательных структур, разработать новую концепцию национальной разведки Турции, которая могла бы отвечать целям и задачам страны", — цитирует Петека агентство Anаdolu.

Он отметил, что отсутствие информации о готовящемся перевороте – показатель серьезных проблем в системе разведывательных структур. "В этом нет никакого сомнения. Однако после того как один из пилотов ВВС Турции проинформировал разведслужбы о планах путчистов, генштаб и управление национальной разведки приняли ряд превентивных мер, что вынудило сторонников Гюлена изменить планы и перенести начало переворота с 03.00 16 июля на 20.30 15 июля 2016 года. Этот фактор сыграл свою роль в предотвращении попытки переворота", — сообщил Петек.

По его словам, комиссия пришла к выводу, что за попыткой переворота в стране стоит организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). "Это четко и ясно отражено в итоговом отчете комиссии", — отметил Петек. Он добавил, что FETO покровительствовали внешние силы.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.