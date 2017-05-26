Президент Египта созывает Нацсовет после нападения на христиан

КАИР, 25 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси собирает экстренное заседание Национального совета по безопасности в связи с нападением на автобус с христианами на юге страны, сообщает новостной портал "Йоум7".
Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. В автобусах могло находиться много детей. По последним официальным данным погибли 26 человек, еще 23 ранены. Коптские представители сообщают о 35 погибших.
Силы безопасности Египта прочесывают район нападения, подъезды к монастырю перекрыты.