Суд в Турции подтвердил решение о блокировке Booking.com

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Суд Стамбула подтвердил решение о приостановке в стране работы системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, отклонив апелляцию администрации этого сервиса, сообщает в пятницу газета Yeni Safak.

Суд Стамбула в конце марта постановил приостановить деятельность Booking.com в Турции по иску о недобросовестной конкуренции, поданному Союзом туристических агентств Турции (TURSAB).

В начале мая суд Стамбула отказывался разблокировать сервис. Представитель Ассоциации отельеров Турции заявлял РИА Новости, что суд отклонил их просьбу открыть сайт Booking.com для бронирования турецких отелей на территории страны до принятия окончательного решения по иску и что суд по этому вопросу соберется еще раз 26 мая.

Сервис в Турции сейчас предоставляет возможность бронировать отели лишь за пределами ее территории. Представитель Booking.com заявил РИА Новости, что администрация сервиса не согласна с запретом.