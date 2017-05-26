Китай усилил контроль на границе с КНДР в рамках санкций ООН

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские чиновники сообщили США об усилении проверок и полицейского контроля на границе с КНДР в рамках санкций ООН в отношении Пхеньяна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Они (китайские чиновники – ред.) сказали, что ужесточили пограничные проверки, усилили своего рода полицейский надзор на границе, ужесточили таможенные проверки", — заявила и. о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон. Она добавила, что Пекин предпринял и другие шаги относительно компаний, имеющих связи с КНДР.

Торнтон заявила, что США заметили изменение отношения Китая к КНДР. По ее мнению, действия Пекина свидетельствуют о его понимании необходимости оказать давление на КНДР в связи с запусками ракет и признании того, что Пхеньян подрывает безопасность КНР.

"Они признают, что будет достаточно сложно вести диалог, когда КНДР пускают ракеты", — цитирует агентство Торнтон.

По словам Торнтон, Вашингтон взаимодействует с Азией, чтобы показать, что США все еще присутствуют в регионе и что Вашингтон сохранит свои обязательства в области безопасности в регионе и продолжит поддерживать своих союзников.

Ранее власти Китая предложили КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи.

КНДР провела пуск баллистической ракеты 21 мая в 16.59 (10.59 мск) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.

Совет Безопасности ООН осудил последний пуск баллистической ракеты и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний. СБ заявил о намерении "внимательно следить за ситуацией и принять дальнейшие значительные меры, включая санкции, в рамках выраженных ранее намерений".

С 2006 года СБ ООН принял шесть резолюций в отношении КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Две последние — номер 2270 и 2321 были приняты в 2016 году и значительно ужесточили действующий режим санкций против Пхеньяна, включая меры в области торговли, экспорта ископаемых, покупки оружия и банковского сектора.