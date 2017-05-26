Неизвестные осквернили храм УПЦ МП на западе Украины

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Храм Украинской православной церкви Московского патриархата был осквернен в Волынской области в ночь на пятницу, сообщается на сайте Волынской епархии.

"В ночь на 26 мая неизвестные злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм Украинской православной церкви в селе Пирванче Гороховского района (Волынская область – ред.). Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить, осквернив храм. Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле, сделали в помещении беспорядок", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте епархии, на месте работает полиция, о деталях происшествия сообщат позже.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.