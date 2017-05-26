В КНР рассказали об отношении к системе THAAD на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия и Китай выступают против размещения элементов американской ПРО в Южной Корее, заявил глава МИД КНР Ван И.
Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет. Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.
В апреле первые элементы системы заатмосферного перехвата баллистических ракет были установлены на месте дислокации в бывшем гольф-клубе в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время первичные оперативные функции система способна выполнять уже сейчас.