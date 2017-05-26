Лавров рассказал о работе России и Китая по ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия и Китай выступают за меры, которые препятствовали бы ядерной программе КНДР, но не перекрывали бы возможность политического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, подтвердили последовательную линию двух стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

"Мы выступаем за принятие таких мер, которые, с одной стороны, препятствовали бы дальнейшему развитию северокорейских ракетно-ядерных программ, но в то же время не вели бы к нарастанию напряженности в регионе, не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И.