Лавров рассказал о работе России и Китая по ситуации вокруг КНДР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия и Китай выступают за меры, которые препятствовали бы ядерной программе КНДР, но не перекрывали бы возможность политического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы выступаем за принятие таких мер, которые, с одной стороны, препятствовали бы дальнейшему развитию северокорейских ракетно-ядерных программ, но в то же время не вели бы к нарастанию напряженности в регионе, не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И.