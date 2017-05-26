Дело о трагедии 2 мая в Одессе передали в другой суд

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Одесской области передал рассмотрение дела о беспорядках 2 мая в Одессе в суд города Черноморск Одесской области, сообщает в пятницу одесское интернет-издание "Таймер".

Ранее украинское информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда сообщало, что Киевский районный суд Одессы заявил, что не может рассматривать дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров.

"Апелляционный суд Одесской области решил отправить в городской суд Черноморска (бывший Ильичёвск) дело о кровавых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принято несмотря на то, что адвокаты просили не переносить процесс за пределы Одессы, настаивая на возвращении судебных материалов в Малиновский райсуд или на рассмотрении в суде Киевского района города. Также сообщается, что в Суворовском суде (последний суд Одессы, который не рассматривал дело) есть два судьи, которые могут заняться рассмотрением, однако апелляционный суд решил, что такой вариант не подходит. В Ильичёвском же горсуде есть сейчас восемь судей уголовной коллегии, которые находятся на рабочих местах.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.