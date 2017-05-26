СМИ рассказали подробности нападения на христиан в Египте

КАИР, 25 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Нападение на автобус с христианами-коптами на автотрассе на юге Египта совершили десять боевиков, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на очевидцев нападения.

Сообщается также, что нападавшие подъехали к автобусу на двух автомашинах, их одежда напоминала форму египетских военных.

По последним данным минздрава Египта, число погибших в результате нападения на автобус с христианами на юге Египта возросло до 25 человек, 23 числятся пострадавшими.

Неизвестные на двух автомашинах обстреляли из автоматов автобус с христианами утром в пятницу. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. Силы безопасности Египта прочесывают район нападения.

🔴 Gunmen open fire on bus carrying Coptic Christians in #Egypt, killing at least 24, wounded 27

📸 pic.twitter.com/RgXwtIRnEG — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 26 мая 2017 г.

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