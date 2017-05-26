СМИ сообщили о 25 погибших при нападении на христиан в Египте

КАИР, 26 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате нападения на автобус с христианами на юге Египта возросло до 25 человек, еще 23 пострадали, сообщает телеканал ОН-ТВ со ссылкой на заявление минздрава страны.

Неизвестные на двух автомашинах обстреляли автобус из автоматов. Очевидцы рассказали новостному порталу "Йоум7" , что 10 боевиков подъехали к автобусу на двух автомашинах, их одежда напоминала форму египетских военных.

ЧП произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Ранее сообщалось о 23 погибших.

По предварительным данным, в колонне могли ехать микроавтобус и джип с открытым багажником, где также, возможно, находились люди. Силы безопасности Египта прочесывают район нападения.

Депутат парламента Египта от провинции Эль-Минья Магди Маляк назвал случившееся спланированной акцией. "Христиане всегда в это время в пятницу едут в монастырь Святого Самуила, это хорошо известно", — объяснил он.

🔴 Gunmen open fire on bus carrying Coptic Christians in #Egypt, killing at least 24, wounded 27

📸 pic.twitter.com/RgXwtIRnEG — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 26 мая 2017 г.

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