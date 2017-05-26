В Египте нападение на автобус с христианами назвали спланированной акцией

КАИР, 25 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Нападение на автобус с египетскими христианами-коптами – это спланированная акция, поскольку этот маршрут христиан и день их передвижения – традиционны и хорошо известны, заявил в эфире телеканал ON-TV депутат парламента Египта от провинции Эль-Минья Магди Маляк.

"Это спланированная акция, христиане всегда в это время в пятницу едут в монастырь Святого Самуила, это хорошо известно", — сказал он.

По последним данным, в результате нападения на автобус с христианами на юге Египта погибли 23 человека, пострадали 25 человек. При этом египетские СМИ сообщают, что погибшими могут числиться до тридцати пассажиров автобуса.

Неизвестные на двух автомашинах обстреляли из автоматов автобус с христианами утром в пятницу. Нападение произошло в районе монастыря Святого Самуила к западу от населенного пункта Эль-Адавва провинции Эль-Минья на юге Египта. Христиане направлялись в монастырь из Бени-Суэйфа. Предположительно, в колонне с автобусом могли следовать также микроавтобус и джип с открытым багажником, где также могли находиться люди. Силы безопасности Египта прочесывают район нападения.