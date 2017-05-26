Депутат Рады назвал сроки исчезновения украинского языка

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко уверен, что украинский язык может прекратить свое существование уже через полвека. Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

Он отметил, что в стране на данный момент существует несколько областей, где украинский язык полностью вышел из употребления "за одно поколение".

"Украинский язык исчезнет через 50 лет, если мы не будем ничего делать", — заявил Денисенко, отметив, что ранее проводил исследования, касающиеся этой проблемы.

В качестве примера депутат привел Мелитополь в Запорожской области. По его словам, 20 лет назад город был "наполовину украинским", а теперь стал русскоговорящим почти на 100 процентов.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75 процентов на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти страны рассчитывают, что подобные меры позволят популяризировать украинский язык. По мнению оппозиции, это решение вызовет напряженность в обществе.