Радикалы угрожают "осложнить" работу предприятий России на Украине

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Организаторы торговой блокады Донбасса угрожают через две недели "максимально осложнять" работу российских предприятий на Украине, если Киеву не будут выданы пленные в Донбассе, заявил один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.

"Мы как общественная организация не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих Российской Федерации, если в течение двух недель не будет решён вопрос по выдаче наших пленных", — сказал Виногродский в пятницу на пресс-конференции.

Он считает, что российские предприятия на Украине представляют опасность.

По мнению радикалов, президент Украины Петр Порошенко должен настоять на освобождении пленных в Донбассе.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.