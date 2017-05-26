Трампа, резко отодвинувшего премьера Черногории, просят извиниться

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Государственный телеканал Черногории RTCG сообщил в пятницу о начатом сборе подписей под петицией на сайте Белого дома с требованием к президенту США Дональду Трампу извиниться перед грубо отодвинутым им в Брюсселе премьером республики Душко Марковичем.

Накануне в Брюсселе Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который проводил генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

В Черногории и странах региона видеозапись инцидента вызвала большой резонанс, попав на первые позиции в СМИ. Среди комментариев аудитории сатирические в адрес Марковича преобладают над осуждающими в отношении Трампа. Некоторые иронично отмечают, что с предыдущим премьером страны – Мило Джукановичем — подобный эпизод не прошел бы для президента США бесследно. Остроты происшествию добавляет факт первого участия Черногории в саммите НАТО и щепетильные национальные представления о мужской гордости. Поэтому государственный телеканал, наряду с оппозиционными порталами, активно включился в освещение ситуации под заголовком "Трампу извиниться перед Марковичем".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп оттолкнул премьера Черногории на экскурсии по штаб-квартире НАТО

"Ведущие мировые СМИ дали новость, о — как они его назвали, инциденте, когда американский президент оттолкнул премьера Черногории во время осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В тоже время, американские граждане выдвинули петицию с требованием к Трампу извиниться перед Марковичем", — передает RTCG.

В свою очередь, сам "пострадавший" глава правительства республики сообщил, что не придал значения произошедшему, но вынужден был отреагировать в связи с общественным резонансом.

"Я вообще не обратил внимания, потом увидел в социальных сетях реакции по этому поводу, это просто безобидная ситуация, не воспринимаю ее никаким иным образом. Но раз уж сегодня журналисты по-разному определяют эту сцену, хочу вам сказать, что естественно, чтоб президент США был в первом ряду. Это (место – ред.) ему принадлежит", — заявил он.

Он также подчеркнул, что "Черногория остается приверженной дружбе с Соединенными Штатами".

Черногория в четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.-0-