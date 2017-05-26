Конфликт с экстремистами можно решить через диалог, заявил Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время посещения военной базы в поселке Сан-Мигель. Архивное фото

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время посещения военной базы в поселке Сан-Мигель. Архивное фото

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что радикалы террористической группировки ИГ (запрещена в России и ряде других государств) уже находятся в стране, однако конфликт с экстремистами все еще можно разрешить путем диалога, сообщает агентство Рейтер. © REUTERS / Romeo Ranoco На Филиппинах убили шесть иностранных наемников

"Я обращаюсь преимущественно к террористам: мы все еще можем решить это через диалог", — цитирует агентство заявление Дутерте.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ.

Ранее Дутерте заявил, что не позволит группировке "Исламское государство" прийти на территорию его страны.