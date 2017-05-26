Американка запрыгнула на капот машины, чтобы помешать угонщику

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американка Мелисса Смит из штата Висконсин запрыгнула на капот своего автомобиля, чтобы помешать угонщику.

На кадрах с видео, которые было снято камерами наблюдения на заправке, видно, как злоумышленник залезает в машину девушки и пытается уехать. Смит недолго думая прыгает на капот автомобиля. Угонщик включает дворники, чтобы заставить девушку спрыгнуть с капота, но затем выскакивает из автомобиля.

"Это не самый умный и безопасный поступок, но я просто действовала по инстинкту", — цитирует The Independent Смит.

Пользователи, посмотревшие видео, по-разному характеризуют американку — от "сумасшедшей" до "героя".