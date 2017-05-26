Борьба НАТО с терроризмом не вселяет оптимизм, заявили в Госдуме

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Намерение НАТО присоединиться к борьбе с терроризмом не вселяет оптимизма, учитывая методы, которые использует коалиция во главе с США, заявил в пятницу депутат Госдумы, член думского комитета по международным делам Сергей Железняк, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе.
"Глядя на методы, которые использует коалиция под руководством США в Сирии и очевидное отсутствие планов способствовать прекращению войны в этой стране, намерение НАТО присоединиться к борьбе с терроризмом не вселяет оптимизма. Саммит НАТО продемонстрировал также сохраняющийся антироссийский настрой западных военно-политических элит и продолжение навязывания общественности идеи о выдуманной "российской угрозе", — сказал Железняк журналистам.
Он убежден, что это безответственная позиция тех, кто наживается на войне и заинтересован в постоянном увеличении военных расходов национальных бюджетов.
Он также добавил, что деструктивная позиция Альянса в отношении нашей страны не способствует процессу восстановления диалога Россия-НАТО. "В НАТО прекрасно знают, что Россия никому не угрожает, но должны понимать, что мы не приемлем язык провокаций и угроз. Гораздо эффективнее во взаимоотношениях с нами стремиться к честному и открытому диалогу, предполагающему взаимное уважение и равноправие",- заключил Железняк.
*Террористическая организация, запрещенная в России