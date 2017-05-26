Туск заявил, что приятно удивлен комментариями Трампа по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что был приятно удивлен комментариями президента США Дональда Трампа по Brexit на встрече в Брюсселе, его согласием с тем, что выход Великобритании из ЕС является инцидентом, а не тенденцией.

"Я был приятно удивлен комментариями президента Трампа по Brexit. Нам обоим было ясно, что ЕС в составе 27 стран более един после Brexit, чем до Brexit, его мнение было таким же. Я пытался убедить его, и я глубоко верю в то, что Brexit — это очень важно и трагично, но представляет собой инцидент, а не тенденцию. И президент Трамп согласился", — сказал Туск журналистам в Таормине. Его выступление транслировали службы ЕК.