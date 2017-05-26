Туск заявил, что приятно удивлен комментариями Трампа по Brexit
12:2726.05.2017
(обновлено: 12:28 26.05.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что был приятно удивлен комментариями президента США Дональда Трампа по Brexit на встрече в Брюсселе, его согласием с тем, что выход Великобритании из ЕС является инцидентом, а не тенденцией.
"Я был приятно удивлен комментариями президента Трампа по Brexit. Нам обоим было ясно, что ЕС в составе 27 стран более един после Brexit, чем до Brexit, его мнение было таким же. Я пытался убедить его, и я глубоко верю в то, что Brexit — это очень важно и трагично, но представляет собой инцидент, а не тенденцию. И президент Трамп согласился", — сказал Туск журналистам в Таормине. Его выступление транслировали службы ЕК.
В ходе предвыборной кампании и после вступления в должность президента Трамп делал заявления в поддержку Brexit и даже назвал его "замечательной вещью" для Великобритании. При этом уже в апреле он заявил в интервью газете Financial Times
, что после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) остальные страны-члены ЕС "взяли себя в руки".