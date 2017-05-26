В США предложили создать фонд по противодействию России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Американский конгрессмен Салюд Карбахаль предложил выделить 100 миллионов долларов на создание фонда по противодействию влиянию России. Соответствующий законопроект внесен в палату представителей.
Аналогичным образом Госдеп должен будет провести масштабное расследование российских "методов дестабилизации демократических институтов в США и за рубежом" и опубликовать доклад по его итогам.
Конгрессмен уверен, что Москва пытается "вбить клин между США и Европой", "расколоть Европу изнутри", "запугать союзников США" и "дискредитировать НАТО и ЕС".
Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.
Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.