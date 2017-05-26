Корбин возложил ответственность за теракт в Манчестере на власти Британии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что причиной теракта в Манчестере являются "войны, которые правительство поддерживало или вело в других странах", пишет газета Independent.

Как сообщается, с такими обвинениями в сторону действующих властей страны Корбин выступит в пятницу. Лидер лейбористов, ссылаясь на заключение специалистов из разведки, обратил внимание на наличие связи между "войнами, которое наше правительство поддерживало или вело в других странах, и терроризмом здесь, дома".

Корбин также подчеркнул, что борьба с терроризмом, которая ведется сегодня, не является эффективной. "Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы признать, что "война с терроризмом" просто не работает. Нам нужен более грамотный способ снижения угрозы, исходящей от стран, которые взращивают и порождают терроризм", — цитирует издание заявление Корбина.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России