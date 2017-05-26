Саммит G7 будет самым сложным за последние годы, заявил Туск

ТАОРМИНА (Италия), 26 мая — РИА Новости. Саммит "Большой семерки" в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Встреча G7 пройдет в пятницу. В ней примут участие руководители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии.

"Мы собрались здесь в Таормине, чтобы обсудить наиболее тяжелые международные проблемы. Без сомнений, это будет наиболее сложный саммит "семерки" за многие годы. Не секрет, что лидеры, которые встречаются сегодня, имеют разные подходы по таким темам, как изменения климата и торговля. Но наша роль заключается в том, чтобы ЕС сохранял единство "семерки" по всем направлениям" — заявил Туск перед началом саммита.

"Самое важное, чтобы это единство сохранялось по вопросам сохранения глобального порядка, базирующегося на законах, каждый день мы сталкиваемся со стратегическими проблемами, которые угрожают миру и безопасности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке: от войны в Сирии до российской агрессии на Украине до ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее и обострения обстановки и милитаризации в Южно-Китайском море", — отметил Туск,

"Если наша группа потеряет решимость и единство, ситуация в мире выйдет из-под контроля", — заключил глава Евросовета.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.