Стену Героев СССР в Одессе к визиту Порошенко закрыли желто-синими шарами

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Стену Героев СССР на Театральной площади в Одессе к визиту главы украинского государства Петра Порошенко завесили композициями из воздушных шаров, сообщило местное издание "Думская".
В Одессе прикрыли героев (фото)— Odessa1 (@odessa1com) 26 мая 2017 г.
Стена героев Одессы, напротив Оперного театра, с утра оказалась… #Одесса #новости https://t.co/yRGpuN5s5k pic.twitter.com/m3463SDhRS
Порошенко в пятницу посетит Одесскую область, где планирует принять участие в открытии Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также в открытии участка отремонтированной автодороги "Спасское — Вилково".