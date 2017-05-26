Стену Героев СССР в Одессе к визиту Порошенко закрыли желто-синими шарами

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Стену Героев СССР на Театральной площади в Одессе к визиту главы украинского государства Петра Порошенко завесили композициями из воздушных шаров, сообщило местное издание "Думская".

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"К приезду президента стену Героев на Театральной площади завесили патриотическими шарами", — говорится в сообщении. Издание также приводит фотографии, на которых видно, что из шаров сложен флаг Украины и флаг Евросоюза.

Порошенко в пятницу посетит Одесскую область, где планирует принять участие в открытии Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также в открытии участка отремонтированной автодороги "Спасское — Вилково".