Косачев прокомментировал решение НАТО присоединиться к коалиции против ИГ*

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение НАТО присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* не добавляет никакой "прибавочной стоимости", говорить о взаимодействии Брюсселя с Россией и ее союзниками на местах, скорее всего, не придется, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По итогам саммита НАТО, прошедшего 25 мая в Брюсселе, альянс решил формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ*, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях против террористов, но как член коалиции сможет участвовать в политической дискуссии ее участников, в том числе по координации и обучению.

"Решение НАТО о присоединении альянса к антитеррористической кампании против ИГИЛ* (применительно к Ираку) в принципе, не добавляет никакой "прибавочной стоимости" к нынешней ситуации. Ведь отдельные члены НАТО и так в той или иной степени задействованы в действиях против боевиков ИГИЛ*", — сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

При этом глава альянса особо подчеркнул, что непосредственно НАТО не собирается принимать участия в каких бы то ни было боевых действиях, напомнил сенатор. По мнению Косачева, здесь прослеживается стремление президента США Дональда Трампа вовлечь как можно больше союзников в запутанный ближневосточный узел.

"На днях говорили об "арабской НАТО", а теперь подключают и сам "прототип". При этом ключевое для Вашингтона: делить ответственность и расходы", — сказал парламентарий.

Кроме того, по мнению сенатора, таким образом решается задача обозначить, а лучше – узаконить присутствие НАТО в регионе, в котором происходят самые важные события планеты. "В противном случае роль альянса и правда сведется к очень дорогому обслуживанию реликтовых фобий восточноевропейцев в отношении России", — добавил Косачев.

По его словам, вопрос в том, против кого НАТО собирается действовать. "Ведь для арабской, номинально антитеррористической, коалиции главного врага устами Трампа уже назвали: Иран. Если для НАТО враг будет тем же, то, разумеется, ничего хорошего из всей этой затеи не выйдет", — уверен глава комитета.

"Впрочем, уже ясно, что участие НАТО в конкретных действиях будет ограниченным, если не сказать – символическим. Поэтому говорить о каком-то серьезном противостоянии, либо, наоборот, взаимодействии Брюсселя с Россией и ее союзниками на местах, скорее всего, не придется", — заключил Косачев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.