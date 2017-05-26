Бывшего следователя по делу Магнитского заочно арестовали в Великобритании

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бывший следователь МВД России по делу Сергея Магнитского Павел Карпов подтвердил, что суд в Британии заочно арестовал его в рамках тяжбы с главой Hermitage Capital Уильямом Браудером, но, по его словам, в Англию он в любом случае ехать не собирается.

"Данное решение не стало для меня неожиданностью. Арест действует только на территории Великобритании, я туда не собираюсь", — заявил Карпов РИА Новости в пятницу.

По его словам, он также не собирается обжаловать это решение, о котором его официально никто не уведомлял. Браудер в ходе процесса, заявил Карпов, требует взыскать с него 650 тысяч фунтов стерлингов.

Заочный арест, по словам собеседника агентства, аргументировался якобы проявленным им неуважением к суду: он проигнорировал три повестки о вызове. По утверждению бывшего следователя, он обосновал свою позицию в письме к суду, где сослался на опасения за свою безопасность в случае визита в Британию.

По словам Карпова, изначально он обратился в британский суд с иском о защите репутации к Браудеру, тот вступил в процесс, стороны обменялись претензиями.

"Но затем Браудер убедил суд Великобритании, что у меня нет репутации в Англии, поэтому там данный иск рассмотрению не подлежит", — сказал Карпов.

В итоге, по заявлению Карпова, суд обязал выплатить Браудеру 75% его судебных издержек — 650 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время, по утверждению бывшего следователя, суд указал, что "ответчик (Браудер) не представил доказательств о причастности истца (Карпова) к пыткам и убийству Магнитского".

Между тем в прошлом году Карпов попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против Браудера о причастности к убийству в московском СИЗО юриста фонда Сергея Магнитского. Бастрыкин поручал провести проверку, но о ее результатах публично ничего не сообщалось.

Кроме того, в России Браудер уже заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.