"Врачи без границ" обвинили власти Ливии в запугивании мигрантов

Ситуация с беженцами в Европе (4457)

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Неправительственная организация "Врачи без границ" (MSF) обвинила власти Ливии в том, что береговая охрана страны ставит под угрозу жизни мигрантов при проведении спасательных операций в Средиземном море.

"В ходе спасательной операции в Средиземном море 23 мая ливийская береговая охрана приближалась к терпящим бедствие лодкам, запугивала находившихся в них людей и стреляла в воздух, что несло угрозу жизням людей и создавало хаос", — говорится в сообщении организации на официальном сайте.

Свидетелями произошедшего стали сотрудники MSF и добровольцы организации SOS Méditerranée.

Кроме того, по словам сотрудницы MSF, береговая охрана отбирала у мигрантов телефоны, деньги и другие личные вещи.

Организация призвала власти Италии и ЕС приостановить помощь ливийском властям в связи с инцидентом.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.