Во французском правительстве рассказали о будущей встрече Путина с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон в день своей инаугурации в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон в день своей инаугурации в Париже

ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Версале будет твердо защищать интересы Франции, заявил официальный представитель правительства Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Info.

"Я помню двух кандидатов в президенты Франции, отношения которых с Владимиром Путиным были выстроены. А у Макрона не были", — напомнил Кастанер.

Он отметил, что символичным является тот факт, что Макрон встретится с Путиным именно на территории Франции, и что "открытие культурной выставки — хороший повод для встречи".

"Вести диалог — это не обязательно равняться друг на друга. И я уверен, что президент Макрон будет твердо защищать интересы Франции в этом контексте", — сказал Кастанер.

Встреча Путина и Макрона состоится в Париже 29 мая. Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что поводом для визита станет открытие в резиденции французских королей в Версале выставки, посвященной Петру I.