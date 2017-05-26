Во французском правительстве рассказали о будущей встрече Путина с Макроном

ПАРИЖ, 26 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Версале будет твердо защищать интересы Франции, заявил официальный представитель правительства Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Info.
Он отметил, что символичным является тот факт, что Макрон встретится с Путиным именно на территории Франции, и что "открытие культурной выставки — хороший повод для встречи".
"Вести диалог — это не обязательно равняться друг на друга. И я уверен, что президент Макрон будет твердо защищать интересы Франции в этом контексте", — сказал Кастанер.
Встреча Путина и Макрона состоится в Париже 29 мая. Газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что поводом для визита станет открытие в резиденции французских королей в Версале выставки, посвященной Петру I.