Нетаньяху вернулся к работе после операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая — РИА Новости. Врачи раздробили камень в мочевом пузыре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который после процедуры, перенесенной под наркозом, вернулся к "полноценной деятельности", сообщила пресс-служба главы правительства.

На время лечения Нетаньяху передавал свои обязанности русскоговорящему министру экологии Зееву Элькину.

"Нетаньяху успешно прошел вчера вечером в иерусалимском медицинском центре "Хадасса Эйн-Керем" процедуру дробления камня в мочевом пузыре. После выхода из наркоза премьер-министр вернулся к нормальной деятельности", — сказано в пресс-релизе.

Результаты медицинских проверок, которые в силу занимаемой должности регулярно проходит 67-летний Нетаньяху, демонстрируют, что он здоров и находится в хорошей физической форме. Беспрерывно возглавляя правительство с 2009 года, он не раз попадал в больницу, в том числе для удаления грыжи, кишечного полипа, с воспалением придаточных пазух носа и переломом ноги.