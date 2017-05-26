Парубий подписал законы о языковых квотах и запрете георгиевской ленточки

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении, теперь они будут переданы на подпись президенту страны Петру Порошенко.

Для вступления в силу принятых парламентом законов их должен подписать президент Украины.

"Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении 75%… Также подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки", — заявил Парубий в ходе заседания парламента.

Верховная рада во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию украинского телевидения.

Также парламент принял закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.