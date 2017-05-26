Трамп подтвердил свои предвыборные обещания по ИГ*, считает военный эксперт

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил на первом саммите НАТО со своим участием предвыборные обещания относительно ИГ* и повлиял на мнение руководителей стран-членов альянса по вопросу международного терроризма, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее по итогам первого саммита НАТО с участием Трампа генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО решила формально вступить в коалицию по борьбе с ИГ*. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) AWACS НАТО будут обеспечивать поддержку действий коалиции. Он также заявил о том, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией.

"Идея Трампа, высказанная им на этапе предвыборной гонки о том, что ИГИЛ* и мировой терроризм является главной угрозой, была подтверждена и в ходе его участия в саммите НАТО. Очевидно, что позиция Вашингтона заставила сделать НАТО заявление относительно того, что теперь большие усилия будут концентрироваться именно на организационно- технических мерах поддержки действий коалиции во главе с США в Сирии и Ираке", — сказал РИА Новости Коротченко.

Вступление НАТО в коалицию по борьбе с ИГ* он назвал позитивным шагом, однако отметил, что практический вклад таких действий будет незначительным.

"Система ДРЛО, самолеты AWACS, которые есть в распоряжении у НАТО, будут контролировать воздушный трафик при проведении тех или иных операций, но с практической точки зрения у коалиции не было никаких проблем с тем, чтобы наносить удары, поэтому здесь помощь НАТО будет достаточно символической", — пояснил Коротченко.

Эксперт подчеркнул политическую важность заявления о том, что НАТО не нацелено на конфронтацию с Россией, но выразил сомнение относительно его целей.

"Другой вопрос, не является ли это мерой "усыпления" бдительности России относительно тех действий, которые альянс предпринимает в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по наращиванию своих военных возможностей и созданию соответствующей инфраструктуры", — сказал он.

Коротченко добавил, что "Россия приветствует позитивные заявления, но практические шаги НАТО пока не дают оснований сделать выводы относительно того, что альянс дружелюбно относится к нашей стране".

*Террористическая организация, запрещенная в России.