В столкновениях на востоке Турции погибли 29 членов РПК

АНКАРА, 26 мая — РИА Новости. Четыре сотрудника жандармерии погибли в ходе операции в провинции Агры на востоке Турции, уничтожено 29 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении администрации провинции в пятницу.

"После того, как террористы РПК сожгли на трассе Ван-Чалдыран три грузовика, спецназ жандармерии начал против них операцию, в ходе которой было нейтрализовано 29 террористов. Погибли три жандарма и один охранник", — говорится в заявлении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.