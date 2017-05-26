Премьер Индии открыл самый длинный мост страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу официально открыл самый длинный в стране мост "Дхола-Садия" в северо-восточном штате Ассам, способный выдержать проход танков.

Трансляция мероприятия велась в прямом эфире местным телевидением. Кортеж с Моди и главным министром штата Сарбанандой Соновалом проехался по мосту, после чего премьер прошелся по нему пешком, проведя личную инспекцию постройки.

Длина моста "Дхола-Садия" составляет 9,15 километров, на 3,5 километра длиннее, чем предыдущий рекордсмен, мост Раджива Ганди в Мумбаи. Мост, как следует из названия, соединит населенный пункт Дхола и город Садия, которые разделены рекой Лохит, одним из притоков Брахмапутры. Мост расположен примерно в 500 километрах от столицы Ассама, города Гувахати, в самой отдаленной северо-восточной части штата.

Мост соединит не только Дхолу и Садию, но и в целом северо-восточную часть штата Ассам со штатом Аруначал-Прадеш. С введением в эксплуатацию моста на проезд из северо-восточного Ассама в Аруначал-Прадеш теперь потребуется около часа вместо прежних 4-6 часов.

Как подчеркивают индийские СМИ, особое значение введение моста будет иметь для армии, так как снизит время, необходимое пехоте для переброски из Ассама в Аруначал-Прадеш, граничащий с Китаем. Мост при этом способен выдержать проход боевого танка массой в 60 тонн.

RT PMOIndia: Futuristic infrastructure that will power India's growth….PM at the Dhola-Sadiya Bridge during his … pic.twitter.com/Fl3AtQB3LK — Mantralaya Times (@mantralayatimes) 26 мая 2017 г.

​