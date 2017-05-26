В Армении задержали за взятку главу таможенного пункта на границе с Грузией

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали по делу о взяточничестве начальника таможенного пункта "Бавра" на границе с Грузией, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры (ГП) страны.

"На основании доказательств, которые были получены в результате широкомасштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП полиции и Специальной следственной службы, 25 мая в рамках дела о взяточничестве были задержаны директор занимающегося брокерской деятельностью ООО и начальник таможенного пункта "Бавра" (на границе с Грузией)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело было возбуждено в ГУБОП по статьям "Получение и дача взятки", "Посредничество во взяточничестве", "Коммерческая взятка". Генеральная прокуратура поручила расследование дела Специальной следственной службе Армении.

"В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУБОП, были получены сведения о том, что руководители и сотрудники ряда организаций, физлица вступили при посредничестве работников брокерской компании в сговор с должностными лицами таможенной службы для организации импорта и экспорта товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку", — заявили в пресс-службе ведомства.