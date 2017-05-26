В штате Ассам нашли обломки пропавшего с радаров Су-30 ВВС Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Обломки истребителя ВВС Индии Су-30, пропавшего с радаров в штате Ассам, найдены в пятницу после трехдневной поисковой операции, передает телеканал Times Now.
По данным телеканала, пока участники поисковой операции обнаружили только обломки самолета. О судьбе двух пилотов, находившихся в истребителе в момент происшествия, ничего не известно. Отмечается, что обломки обнаружены примерно в том районе, где самолет в последний раз был зафиксирован радаром.
Поисковая операция затруднялась плохими погодными условиями, а также тем фактом, что самолет пропал над лесистой местностью.