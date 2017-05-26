СМИ выяснили, как манчестерский террорист готовил атаку

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди год готовился к совершению атаки, сообщает газета Times.

По информации издания, около года назад Абеди открыл счет в банке, который впоследствии он использовал при покупке гвоздей и болтов для изготовления бомбы. Как сообщается, Абеди по меньшей мере два раза посещал манчестерские магазины стройматериалов в середине апреля — до поездки в Ливию.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По версии следствия, подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в России и ряде других стран.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России