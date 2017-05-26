Полиция Индонезии задержала трех подозреваемых после взрывов в Джакарте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала трех подозреваемых в связи с двойным взрывом в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Две бомбы взорвались в Джакарте в среду около 21.00 по местному времени (17.00 мск). По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. Полиция Индонезии заявила о причастности к ним террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Жертвами взрывов стали по меньшей мере три человека. Также есть пострадавшие, трое из которых — стражи порядка.

Как сообщил представитель полиции индонезийской провинции Западная Ява Юрси Юнус, задержания были проведены в городе Бандунг. Детали задержания не приводятся.

Ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила личности двух смертников, подорвавших себя накануне в столице Джакарте. По информации правоохранительных органов, самоподрыв совершили 40-летний Ичванул Нурул Салама и 32-летний Ахмад Сукри, оба уроженцы провинции Западная Ява.