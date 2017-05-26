Полиция Индонезии задержала трех подозреваемых после взрывов в Джакарте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала трех подозреваемых в связи с двойным взрывом в столице Индонезии Джакарте, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Как сообщил представитель полиции индонезийской провинции Западная Ява Юрси Юнус, задержания были проведены в городе Бандунг. Детали задержания не приводятся.
Ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила личности двух смертников, подорвавших себя накануне в столице Джакарте. По информации правоохранительных органов, самоподрыв совершили 40-летний Ичванул Нурул Салама и 32-летний Ахмад Сукри, оба уроженцы провинции Западная Ява.