"Безобидная ситуация": премьер Черногории прокомментировал толчок от Трампа

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала во время своего первого саммита НАТО: чтобы встать в первом ряду политиков, американский лидер резко оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. В Вашингтоне случившееся назвали "безобидной" ситуацией, такого же мнения придерживается и сам Маркович.

Саммит НАТО прошел в четверг в Брюсселе. Члены альянса обсудили два вопроса: усиление роли организации в борьбе с терроризмом и справедливое распределение финансового бремени между странами-членами.

Трамп и Маркович впервые участвовали в саммите НАТО: американский лидер только в январе вступил в должность, а Черногория лишь недавно присоединилась к альянсу.

Что случилось

Инцидент между Трампом и Марковичем произошел во время осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО.

Трамп при осмотре здания новой штаб-квартиры НАТО резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Кадры случившегося быстро распространилась в сети и вызвала недоумение у многих пользователей.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп оттолкнул премьера Черногории на экскурсии по штаб-квартире НАТО

Здание нового офиса впечатлило американского президента.

"Я никогда не спрашивал, сколько эта штаб-квартира стоила, и я этого не сделаю, но это красиво", — заявил после осмотра Трамп, слова которого приводит электронная версия газеты Soir

Новое здание штаб-квартиры НАТО открылось в рамках саммита. Общая стоимость строительства и переноса офиса оценивается в миллиард евро.

Общая площадь здания составляет 250 тысяч квадратных метров. Штаб-квартиру построили напротив старого офиса альянса.

"Безобидная ситуация"

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя инцидент между Трампом и Марковичем, заявил, что не видел видеозапись случившегося.

Представитель администрации США предположил, что Трамп просто следовал схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО для фотографирования, которая была определена заранее.

Сам черногорский премьер также не держит обиды на американского президента.

"Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", — заявил Маркович журналистам.

Кроме того, черногорский премьер назвал естественным, что "президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".

Рукопожатие Макрона

Во время своего первого саммита Трамп столкнулся с серьезным "соперником". Президент США известен своим крепким рукопожатием и не раз оказывался в неловких ситуациях.

На саммите в Брюсселе уступить пришлось самому Трампу, при этом его оппонентом в "битве рукопожатий" оказался другой новичок в НАТО — президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным Рейтер, Трамп и Макрон так крепко сжали друг другу руки, что у них побелели костяшки пальцев. "Победителем" вышел француз: судя по фотографиям, американский президент сдался и расслабил руку первым.

© REUTERS / Jonathan Ernst Рукопожатие президента США Дональд Трамп и президента Франции Эммануэль Макрон во время встречи Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017 © REUTERS / Jonathan Ernst Рукопожатие президента США Дональд Трамп и президента Франции Эммануэль Макрон во время встречи Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017

Конфуз, впрочем, не сказался на переговорах двух президентов. Трамп рассказал своему коллеге, что внимательно следил за предвыборной кампанией во Франции и желал победы Макрону.

"Я болел за тебя", — сказал американский президент.

В Белом доме позднее сообщили, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон борьбу с террористической организацией "Исламское государство"* и договорились укреплять союзные отношения между Вашингтоном и Парижем.

О чем говорили на саммите

Одной из тем саммита НАТО стало финансирование организации.

Во время предвыборной кампании Трамп резко критиковал альянс, но после избрания поддержал НАТО с оговоркой, что все его члены должны платить "честную долю" взносов.

Согласно уставу, все участники организации должны выделять в общий бюджет не менее двух процентов от своих общих расходов, однако в последние два года эти обязательства выполняли лишь пять стран — США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша.

В Брюсселе Трамп повторил свою позицию.

"Члены НАТО должны, наконец, осуществлять вклад своей доли и выполнять свои финансовые обязательства", — сказал американский лидер.

По его словам, 22 из 23 членов организации "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам". При этом пресловутые два процента Трамп назвал "крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы".

"Если все страны НАТО будут честно вносить свои доли, НАТО будет еще сильнее, чем сегодня, особенно перед угрозой терроризма", — сказал президент США.

Второй темой саммита стало участие НАТО в борьбе с ИГ*. Политики договорились, что альянс присоединится к международной коалиции, которая действует в Сирии и Ираке под руководством США.

"Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях", — отметил при этом генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что присоединения альянса к коалиции "будет действительно важным шагом для них".

"Они были наблюдателями. Но сейчас они все больше и больше вовлекаются в реальную борьбу с ИГ*", — подчеркнул дипломат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.